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Вікторія Пльзень
-
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-
26 липня
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Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
22:00
Шкупі
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Динамо Загреб
-
26 липня
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-
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Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Динамо Київ не завдало жодного удару у площину воріт Фенербахче в першому таймі

20 липня 2022

Динамо Київ не завдало жодного удару у площину воріт Фенербахче в першому таймі

Поки що у матчі другого раунду відбору до групового етапу Ліги чемпіонів обходиться без забитих м'ячів.

У першому матчі кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо зустрічається з турецьким Фенербахче.

За підсумками першої половини зустрічі командам не вдалося реалізувати свої нечисленні моменти, тому на перерву вони пішли з рахунком 0:0.

За перші 45 хвилин підопічні Мірчі Луческу завдали всього три удари по воротах Фенербахче, жоден з яких не влучив у ворота. У турецького клубу на рахунку шість ударів та два у площину.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Фенербахче ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua та на платформі Setanta Sports.

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