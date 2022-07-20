Динамо Київ не завдало жодного удару у площину воріт Фенербахче в першому таймі

Поки що у матчі другого раунду відбору до групового етапу Ліги чемпіонів обходиться без забитих м'ячів.

У першому матчі кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо зустрічається з турецьким Фенербахче.

За підсумками першої половини зустрічі командам не вдалося реалізувати свої нечисленні моменти, тому на перерву вони пішли з рахунком 0:0.

За перші 45 хвилин підопічні Мірчі Луческу завдали всього три удари по воротах Фенербахче, жоден з яких не влучив у ворота. У турецького клубу на рахунку шість ударів та два у площину.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Фенербахче ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua та на платформі Setanta Sports.