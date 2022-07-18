Стали відомі результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Команди дізнались своїх майбутніх суперників.

У понеділок, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулось жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів.

У жеребкуванні взяли участь 12 представників Шляху чемпіонів та вісім учасників Шляху представників ліг, серед яких і Динамо Київ.

Результати жеребкування

Шлях чемпіонів

Група 1

Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) — Аполлон Лімассол (Кіпр)

Карабах (Азербайджан) / Цюріх (Швейцарія) — Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина)

Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) — Динамо Загреб (Хорватія) / Шкупі (Македонія)﻿

Група 2

Марибор (Словенія) / Шериф (Молдова) — ХІК (Фінляндія) / Вікторія Пльзень (Чехія)

Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) ﻿ — Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція)

Црвена Звезда (Сербія) — Пюнік (Вірменія) / Дюделанж (Люксембург)

Шлях представників ліг

Монако (Франція) — ПСВ (Нідерланди)

Динамо Київ (Україна) / Фенербахче (Туреччина)﻿ — Штурм (Австрія)

Юніон (Бельгія)﻿ — Рейнджерс (Шотландія)

Бенфіка (Португалія) — Мідтьюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Коли відбудуться поєдинки?

Команди проведуть дві гри — вдома та на виїзді. Перший матч удома гратиме та команда, яку витягнуть першою під час жеребкування.

Перші матчі: 2 та 3 серпня

Матчі-відповіді: 9 серпня