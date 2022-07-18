Стали відомі результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
0
Ференцварош
0
06 липня
17:00
ХІК
1
РФШ
0
06 липня
19:00
Буде-Глімт
3
Клаксвік
0
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
1
Тирана
0
06 липня
20:30
Зріньскі
0
Шериф
0
06 липня
21:00
Марібор
0
Шахтар Солігорськ
0
06 липня
21:15
Слован Братислава
0
Динамо Батумі
0
06 липня
21:30
РФШ
2
ХІК
3
12 липня
18:30
Жальгіріс
1
Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
2
13 липня
20:00
Клаксвік
3
Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45
Пюнік
-
Ф91 Дюделанж
-
19 липня
19:00
Жальгіріс
-
Мальме
-
19 липня
19:00
Карабах
-
Цюрих
-
19 липня
19:00
Мідтьюлланн
-
АЕК Ларнака
-
19 липня
20:45
Лудогорець
-
Шемрок Роверс
-
19 липня
20:45
Лінфілд
-
Буде-Глімт
-
19 липня
21:45
Динамо Загреб
-
Шкупі
-
19 липня
22:00
ХІК
-
Вікторія Пльзень
-
20 липня
19:00
Маккабі Хайфа
-
Олімпіакос
-
20 липня
20:00
Ференцварош
-
Слован Братислава
-
20 липня
21:00
Динамо Київ
-
Фенербахче
-
20 липня
21:00
Марібор
-
Шериф
-
20 липня
21:15
АЕК Ларнака
-
Мідтьюлланн
-
26 липня
18:30
Вікторія Пльзень
-
ХІК
-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
22:00
Шкупі
-
Динамо Загреб
-
26 липня
22:00
Буде-Глімт
-
Лінфілд
-
27 липня
19:00
Цюрих
-
Карабах
-
27 липня
20:00
Мальме
-
Жальгіріс
-
27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Стали відомі результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

18 липня 2022

Getty Images

Команди дізнались своїх майбутніх суперників.

У понеділок, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулось жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів.

У жеребкуванні взяли участь 12 представників Шляху чемпіонів та вісім учасників Шляху представників ліг, серед яких і Динамо Київ.

Результати жеребкування

Шлях чемпіонів

Група 1

Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) — Аполлон Лімассол (Кіпр)
Карабах (Азербайджан) / Цюріх (Швейцарія) — Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина)
Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) — Динамо Загреб (Хорватія) / Шкупі (Македонія)﻿

Група 2

Марибор (Словенія) / Шериф (Молдова) — ХІК (Фінляндія) / Вікторія Пльзень (Чехія)
Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) ﻿ — Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція)
Црвена Звезда (Сербія) — Пюнік (Вірменія) / Дюделанж (Люксембург)

Шлях представників ліг

Монако (Франція) — ПСВ (Нідерланди)
Динамо Київ (Україна) / Фенербахче (Туреччина)﻿ — Штурм (Австрія)
Юніон (Бельгія)﻿ — Рейнджерс (Шотландія)
Бенфіка (Португалія) — Мідтьюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Коли відбудуться поєдинки?

Команди проведуть дві гри — вдома та на виїзді. Перший матч удома гратиме та команда, яку витягнуть першою під час жеребкування.

Перші матчі: 2 та 3 серпня
Матчі-відповіді: 9 серпня

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