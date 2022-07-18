Динамо дізналось потенційного суперника по третьому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни будуть представляти Україну у змаганні.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Став відомий потенційний суперник київського Динамо у цьому раунді. Їм став Штурм Грац (Австрія).

Щоб зіграти проти Штурму, українському клубу потрібно спочатку пройти Фенербахче у двоматчевому протистоянні.

Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдут 2 та 3 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 9 серпня.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч транслюватиме Setanta Sports.

Раніше Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче.