Арао: Ми впевнені в собі й добре підготовлені до матчу з Динамо

Новачок Фенербахче розповів про готовність команди перед поєдинком кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новоспечений півзахисник турецького Фенербахче Вілліан Арао прокоментував підготовку своєї команди до матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Можу сказати, що моя мрія збулася. Для мене велика честь бути тут. Я дуже хочу показати свій футбол, амбіції, силу та менталітет. Я сподіваюся бути дуже щасливим. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб вигравати матчі та знову стати чемпіоном.

Я дуже добре знаю Жорже Жезуса. Я знаю, чого він чекає від гравців. У нас завжди є високоінтенсивні тренування. Він хоче, щоб концентрація гравців завжди була дуже високою. Наша підготовка йде добре. Минуло не так багато годин з тих пір, як я прийшов, але я вважаю, що ситуація в команді дуже хороша.

Важко сказати, коли ми вийдемо на свій найкращий рівень, але прямо зараз можу сказати, що ми впевнені в собі і добре підготовлені до матчу проти Динамо", — наводить слова Арао прес-служба Фенербахче.

Нагадаємо, що матч Динамо — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Раніше Динамо оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче.