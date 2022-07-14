Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
0
Ференцварош
0
06 липня
17:00
ХІК
1
РФШ
0
06 липня
19:00
Буде-Глімт
3
Клаксвік
0
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
1
Тирана
0
06 липня
20:30
Зріньскі
0
Шериф
0
06 липня
21:00
Марібор
0
Шахтар Солігорськ
0
06 липня
21:15
Слован Братислава
0
Динамо Батумі
0
06 липня
21:30
РФШ
2
ХІК
3
12 липня
18:30
Жальгіріс
1
Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
2
13 липня
20:00
Клаксвік
3
Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45

У продажу з'явилися квитки на матч Динамо — Фенербахче

14 липня 2022

ФК Динамо Київ

Гра відбудеться у польському Лодзі.

Як повідомляє офіційний сайт київського Динамо, у продажу з'явилися квитки на гру "біло-синіх" проти турецького Фенербахче. Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться наступної середи, 20 липня, о 21:00 за київським часом.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації свій домашній поєдинок Динамо гратиме у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула. Нагадаємо, саме на цій арені свої матчі Ліги націй грала збірна України, а на іншому стадіоні цього міста молодіжна виграла Чемпіонат світу-2019.

Вартість квитків від 40 до 150 польських злотих (це приблизно від 245 до 922 гривні), в залежності від обраного сектора. Також на офіційному сайті столичного клубу розміщено мапу із вказаними ціновими категоріями. 



Источник: ФК Динамо (Киев)

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