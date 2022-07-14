У продажу з'явилися квитки на матч Динамо — Фенербахче

Гра відбудеться у польському Лодзі.

Як повідомляє офіційний сайт київського Динамо, у продажу з'явилися квитки на гру "біло-синіх" проти турецького Фенербахче. Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться наступної середи, 20 липня, о 21:00 за київським часом.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації свій домашній поєдинок Динамо гратиме у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула. Нагадаємо, саме на цій арені свої матчі Ліги націй грала збірна України, а на іншому стадіоні цього міста молодіжна виграла Чемпіонат світу-2019.

Вартість квитків від 40 до 150 польських злотих (це приблизно від 245 до 922 гривні), в залежності від обраного сектора. Також на офіційному сайті столичного клубу розміщено мапу із вказаними ціновими категоріями.





