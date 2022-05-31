УЄФА визнала гол Бензема найкращим в сезоні Ліги чемпіонів

31 травня 2022

Getty Images

Француз відзначився гарним голом у чвертьфінальному матчі проти Челсі.

Забитий м'яч у виконанні нападаючого мадридського Реала Каріма Бензема визнано найкращим голом за підсумками минулого розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні-2021/22. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Французький форвард "вершкових" забив красивим та потужним ударом головою з 12 метрів у ворота лондонського Челсі у рамках чвертьфіналу турніру.

Друге місце в рейтингу посів забитий м'яч вінгера Реала Вінісіуса Жуніор у ворота донецького Шахтаря, а трійку найкращих замкнув гол у виконанні нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в матчі проти Реала в 1/8 фіналу турніру.

Також зазначимо, що на четвертому місці опинився гол форварда Баварії Роберта Левандовські, який забив його у ворота київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що Бензема — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2021/22.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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