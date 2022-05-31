УЄФА визнала гол Бензема найкращим в сезоні Ліги чемпіонів

Француз відзначився гарним голом у чвертьфінальному матчі проти Челсі.

Забитий м'яч у виконанні нападаючого мадридського Реала Каріма Бензема визнано найкращим голом за підсумками минулого розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні-2021/22. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Французький форвард "вершкових" забив красивим та потужним ударом головою з 12 метрів у ворота лондонського Челсі у рамках чвертьфіналу турніру.

UEFA's Technical Observer panel have selected their top ten goals of the season — now it's time to have your say! ⚽️👇#UCLGOTT | @Heineken | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Друге місце в рейтингу посів забитий м'яч вінгера Реала Вінісіуса Жуніор у ворота донецького Шахтаря, а трійку найкращих замкнув гол у виконанні нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в матчі проти Реала в 1/8 фіналу турніру.

Також зазначимо, що на четвертому місці опинився гол форварда Баварії Роберта Левандовські, який забив його у ворота київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що Бензема — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2021/22.