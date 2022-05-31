Стало відомо, яка кількість людей відвідала фінал Ліги чемпіонів за фальшивими квитками

Скандал навколо вирішального матчу ЛЧ набирає обертів.

Напередодні мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем (1:0) у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА в Парижі.

​Задовго безпосереднього початку подій у ці грі відбулася сукупність незрозумілих технічних помилок збоку організаторів вирішального протистояння, за підсумком чого стартовий свисток у передмісті столиці Франції ми почули з більш аніж півгодинним запізненням.

УЄФА звинуватила вболівальників у затримці матчу, а зрештою стало відомо, яка саме кількість людей відвідала матч за фальшими квитками.

Стало відомо, що близько 2800 людей відвідали вирішальний матч головного єврокубку незаконно, повідомляє RMC.

Раніше із заявою щодо інциденту виступив Європейський футбольний союз.