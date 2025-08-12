Буяльський та Кабаєв повернулись до стартового складу Динамо Київ на матч-відповідь проти Пафоса

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють кіпрський Пафос та Динамо Київ.

Кіпрський Пафос та Динамо Київ зіграють матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на Лімасол Арені.

Хуан Карлос Карседо, після перемоги в першій грі (1:0), використав із перших хвилин Бруно на лівому фланзі атаки.

Олександр Шовковський, у свою чергу, залучив до стартового складу Буяльського в центрі поля, тоді як Кабаєв зіграє ліворуч в атаці.

Пафос: Неофітос — Коррея, Гольдар, Лукассен, Пілеас — Танкович, Шуньїч — Оршич, Пепе, Бруно — Драгомір.

Запасні: Петру, Пападуліс, Кіна, Бассуаміна, Жажа, Сема, Ланга, Андерсон, Педрау, Іліа.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Піхальонок, Волошин, Караваєв, Супряга, Герреро, Біловар, Михайленко, Пономаренко.



Гра Пафос — Динамо Київ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.