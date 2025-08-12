Тренер Пафоса Карседо: Поважаємо Динамо, це дуже якісна команда

Карседо налаштований на важливий матч Ліги чемпіонів і вірить у потенціал своєї команди.

Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо поділився очікуваннями від другого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Пафоса — 1:0.

"На нас чекає дуже важливий єврокубковий матч. Ми дуже вперто працювали та маємо мотивацію зіграти дуже гарну гру. Попереду у нас дуже добрий суперник, якого ми дуже поважаємо. Ми хочемо пройти до наступного етапу.

Ми проаналізували суперника та хочемо скористатися нашим потенціалом. Ми повинні тиснути на них, щоб вони не грали у свою гру.

Вони вірять у свою команду і це логічно, це якісна команда. Ми бачимо свою команду. Ми належним чином підготувалися", — сказав Карседо.

Нагадаємо, матч Пафос – Динамо Київ пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00. У першій грі кіпріоти обіграли киян із рахунком 1:0.