ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу 14.08.2025

Парі Сен-Жермен здобув Суперкубок УЄФА-2025, перемігши Тоттенгем у серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився з рахунком 2:2.

Англійський клуб упевнено вів 2:0 після голів ван де Вена (45’) і Ромеро (48’), але наприкінці зустрічі парижани зуміли потужно врятуватися завдяки точним ударам Лі Кан Іна (85’) та Рамуша (90+4’).

У серії пенальті вирішальним став сейв Шевальє після удару ван де Вена. ПСЖ переміг 4:3 та завоював свій перший Суперкубок УЄФА в історії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Тоттенгем за Суперкубок УЄФА:

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 – пен.)

Голи: Кан Ін, 85, Дембеле, 90+4 — ван де Вен, 39, Ромеро, 48



ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 68), Вітінья, Дуе (Рамуш, 78) — Баркола (Мбає, 67), Дембеле, Кварацхелія (Руїс, 60).



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья (Грей, 72), Сарр (Бергвалль, 90), Бентанкур — Кудус (Тель, 79), Рішарлісон (Соланке, 72).



Попередження: Баркола, Пачо, Дембеле — Рішарлісон, Дансо