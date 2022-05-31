Стрічка новин

14:26

За останні 10 років у Лізі чемпіонів перемагала команда, у складі якої хоча б один хорват

13:57

Рюдігер, Мбаппе та Фабіньо — у збірній сезону Ліги чемпіонів-2021/22

13:24

Бензема — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2021/22

21:39

УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів

18:23

Ширер: Помилка Александра-Арнольда призвела до поразки Ліверпуля

17:44

Модріч: Після незарахованого голу Ліверпуль вдався до паніки

16:59

Касільяс — про Куртуа: Давно не бачив такого впевненого воротаря в фіналі Ліги чемпіонів

15:59

Камавінга: Це був неймовірний рік. В Реалі я виріс як гравець

15:24

Алаба — трофею Ліги чемпіонів: Як же я за тобою сумував

15:21

Бензема та Куртуа — у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів