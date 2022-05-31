Рюдігер, Мбаппе та Фабіньо — у збірній сезону Ліги чемпіонів-2021/22

Офіційний сайт УЄФА склав список з одинадцяти найкращих гравців Ліги чемпіонів сезону-2021/22, ґрунтуючись на результатах голосування технічних спостерігачів.
До збірної увійшли:
Воротар: Тібо Куртуа (Реал);
Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Антоніо Рюдігер (Челсі), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ендрю Робертсон (Ліверпуль);
Півзахисники: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Фабіньо (Ліверпуль), Лука Модрич (Реал);
Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Вінісіус Жуніор (Реал).
Раніше стало відомо, що Бензема – найкращий гравець ЛЧ-2021/22.