За останні 10 років у Лізі чемпіонів перемагала команда, у складі якої хоча б один хорват

У фіналі Ліги чемпіонів Реал зумів обіграти Ліверпуль (1:0) та завоював черговий кубок.
У складі мадридської команди виступає хорват Лука Модріч. Таким чином, починаючи з сезону-2012/13, переможцем Ліги чемпіонів стає команда, у складі якої є хоча б один хорват.
Хорвати, які виграли Лігу чемпіонів за останні 10 років:
12/13: Маріо Манджукіч
13/14: Лука Модріч
14/15: Іван Ракитич
15/16: Лука Модріч та Матео Ковачич
16/17: Лука Модріч та Матео Ковачич
17/18: Лука Модріч та Матео Ковачич
18/19: Деян Ловрен
19/20: Іван Перишич
20/21: Матео Ковачіч
21/22: Лука Модріч.