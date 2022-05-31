За останні 10 років у Лізі чемпіонів перемагала команда, у складі якої хоча б один хорват

Така тенденція триває з сезону-2012/13.

У фіналі Ліги чемпіонів Реал зумів обіграти Ліверпуль (1:0) та завоював черговий кубок.

У складі мадридської команди виступає хорват Лука Модріч. Таким чином, починаючи з сезону-2012/13, переможцем Ліги чемпіонів стає команда, у складі якої є хоча б один хорват.

Хорвати, які виграли Лігу чемпіонів за останні 10 років:

12/13: Маріо Манджукіч

13/14: Лука Модріч

14/15: Іван Ракитич

15/16: Лука Модріч та Матео Ковачич

16/17: Лука Модріч та Матео Ковачич

17/18: Лука Модріч та Матео Ковачич

18/19: Деян Ловрен

19/20: Іван Перишич

20/21: Матео Ковачіч

21/22: Лука Модріч.