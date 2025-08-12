Пафос — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.08.2025

У вівторок у Лімасолі визначиться, хто з двох суперників пройде до раунду плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Пафоса — 1:0, тож Динамо потрібно обов’язково перемагати, щоб зберегти шанс на вихід у груповий етап.
ВІВТОРОК, 12 СЕРПНЯ, 20:00 ▪️ ЛІМАСОЛ СТЕДІУМ, ЛІМАСОЛ (КІПР) ▪️ ГОЛОВИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: 2+2, КИЇВСТАР ТБ ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0 / ВІДЕО
Молодий клуб із Кіпру, який лише 11 років тому з’явився на футбольній мапі Європи, цього сезону дебютує в Лізі чемпіонів і вже встиг створити гучну сенсацію, вибивши ізраїльський Маккабі Тель-Авів (1:1 удома, 1:0 на нейтральному полі). Це лише доводить, що колектив Хуана Карседо нікого не боїться і готовий ризикувати, граючи в грубу, емоційну та непоступливу гру. В команді — удосталь бойових ветеранів, серед яких гучна заявка — це 39-річний Давід Луїс, який може не лише підстрахувати оборону, а й зарядити всю команду бойовим духом та додати упевненості своїм величезним досвідом виступів на найвищому рівні.
Перед матчем-відповіддю Пафос мав цілий тиждень на підготовку, адже чемпіонат Кіпру ще не стартував. Цей колектив не просто захищатиметься — вони будуть шукати свій шанс у швидких контратаках, готові йти у жорсткий контакт і доводити, що не випадково здобули мінімальну перевагу. Тиждень на підготовку зробив свою справу — Пафос налаштований дати бій і не збирається здаватися без бою, як би пафосно це не звучало.
Гранд українського футболу, який звик вигравати і мріяти про велику сцену Ліги чемпіонів, наразі більше розчаровує рівнем своїх виступів та очевидної неготовністю на 100% до нового сезону. Перший матч з Пафосом показав: легко не буде — ні динамівцям, ні українським глядачам. "На класі" чи за рахунок імені перемагати у поточному стані не вийде — треба спочатку мати цей клас. Утім, це все ще не кінець історії. Після трохи невпевненої гри в кваліфікації, команда Олександра Шовковського знову знайшла себе в чемпіонаті, розгромивши Рух 5:1 навіть з використанням ротації. У нас лише сподівання, що на Пафос у "біло-синіх" ще залишилися голи.
Повернення Віталія Буяльського — це на папері великий ковток свіжого повітря для атаки Динамо. В парі зі Владиславом Ванатом він може створити проблеми для оборони Пафоса. Ніхто не хоче залишатися поза Лігою чемпіонів — це битва за престиж, амбіції, ім'я країни на футбольній карті у решті-решт. Кияни готуються перевернути все з ніг на голову і довести: поразка в першому матчі — лише тимчасова пауза перед ривком вперед!... Або ж ми просто хочемо вірити, що не тільки кіпрський футбол може бути "на підйомі", а й український хоча б трошки здатний відштовхнутися від дна.
За версією betking, сьогодні трохи більші шанси на успіх мають підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 3.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПАФОС : Міхаїль — Бруну, Гольдар, Лукассен, Пілеас — Драгомір, Шуньїч, Пепе — Оршич, Жажа, Андерсон.
ДИНАМО КИЇВ : Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко, Буяльський — Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2
