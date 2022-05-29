Іспанські клуби виграли Лігу чемпіонів 19 разів — це рекорд

14 перемог на рахунку Реала, а п'ять — у Барселони.

Реал у рамках фінального поєдинку Ліги чемпіонів грав проти Ліверпуля в Парижі і досяг мінімальної перемоги.

Таким чином, іспанські команди вигравали Лігу чемпіонів чи Кубок Європейських чемпіонів 19 разів.

Обігравши Ліверпуль, Реал став переможцем Ліги чемпіонів у 14 разів, Барселона вигравала елітний трофей п'ять разів.

Інші іспанські команди не досягали перемог у цьому змаганні.

Зазначимо, що на другому місці з перемог у Лізі чемпіонів англійські клуби – вони 14 разів перемагали.

На Football.ua наявне відео голу та огляд матчу Ліверпуль – Реал (0:1).