Іспанські клуби виграли Лігу чемпіонів 19 разів — це рекорд

29 травня 2022

ФК Реал, Getty Images

14 перемог на рахунку Реала, а п'ять — у Барселони.

Реал у рамках фінального поєдинку Ліги чемпіонів грав проти Ліверпуля в Парижі і досяг мінімальної перемоги.

Таким чином, іспанські команди вигравали Лігу чемпіонів чи Кубок Європейських чемпіонів 19 разів.
Обігравши Ліверпуль, Реал став переможцем Ліги чемпіонів у 14 разів, Барселона вигравала елітний трофей п'ять разів.
Інші іспанські команди не досягали перемог у цьому змаганні.
Зазначимо, що на другому місці з перемог у Лізі чемпіонів англійські клуби – вони 14 разів перемагали.

На Football.ua наявне відео голу та огляд матчу Ліверпуль – Реал (0:1).

 

 

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