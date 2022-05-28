Бензема: Подивимося, чи увійду я в історію Реалу, коли завершу кар'єру

Гравець мадридців висловився про фінальний матч ЛЧ проти Ліверпуля.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів на нас очікує очне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

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Нападник "вершкових" Карім Бензема поділився очікуваннями від цієї зустрічі.

"Подивлюся, чи увійшов я в історію клубу, коли закінчу футбольну кар’єру. У будь-якому випадку, для мене важливі всі матчі. Я намагаюсь зробити щось нове кожного разу, щоб зацікавити вболівальників.

Звісно, я мрію виграти ще одну Лігу чемпіонів. У фіналі ми мусимо грати на перемогу", — цитує слова Бензема офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.