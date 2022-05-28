М’яч з фіналу Ліги чемпіонів буде виставлено на аукціон — кошти підуть на допомогу біженцям

28 травня 2022

УЄФА

Європейський футбол демонструє солідарність з Україною.

Майбутній фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру — Ліги чемпіонів — нестиме посил про глобальний мир у світі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Раніше УЄФА представив спеціальний дизайн м'яча для фінального матчу турніру, головним уособленням якого був напис "Мир".

Після гри цей м'яч буде виставлений на аукціон, кошти якого підуть на рахунок Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб допомогти людям, які були змушені покинути свої будинки через військові конфлікти.

Європейський футбол продовжує висловлювати солідарність до українського народу, який продовжує відбиватися від агресії з боку Росії.

Раніше фонд УЄФА виділив один мільйон доларів на допомогу дітям та молодим біженцям у сусідніх країнах.

Поєдинок фіналу ЛЧ між Ліверпулем та Реалом пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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