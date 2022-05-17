Чеферін: Реал у фіналі Ліги чемпіонів — приклад чистоти турнірів УЄФА

Функціонер знов висловився щодо Суперліги.

Президент УЄФА Олександер Чеферін висловився щодо виходу Реала у фінал Ліги чемпіонів, зв'язавши це із Суперлігою.

"Звичайно, у мене немає проблем із Реалом. Зараз я не контактую з керівництвом клубу. Проте місце Реала у фіналі Ліги чемпіонів – доказ чистоти турнірів УЄФА.

Якби це було не так, то мадридського Реала не було б у фіналі, а Барселона не вийшла б у фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Я дивлюся на це професійно, у мене добрі нерви. Настане час, коли все проясниться, але це точно станеться не на полі", — розповів Чеферін в інтерв'ю 24ur.com.

Нагадаємо, що Суперліга ще не була розформована. Туди досі входять Барселона, Реал та Ювентус.