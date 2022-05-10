УЄФА офіційно анонсував новий формат Ліги чемпіонів

Зміни вступлять в силу в сезоні 2024/25.

Європейський футбольний союз офіційно оголосив про зміну формату Ліги чемпіонів.

Основна сітка турніру буде гратись за "швейцарською системою" — більше не буде поділу на групи. На даному етапі кожна з команд зіграє вісім матчів. Кількість учасників зросте до 36 клубів. Додаткові місця достануться третій команді з країни, що є п'ятою в таблиці коефіціентів, а також на одну квоту більше будуть мати команд зі "шляху чемпіонів".

Також додаткові два місця отримають команди з тих країн, що будуть найкращими за коефіціентами минулого сезону.

Після основого розіграшу до плей-офф виходять вісім найкращих команд, а команди з 9 по 24 місце розіграють між собою додаткові путівки, йдеться в офіційному зверненні УЄФА.

"Сьогодні організація показала, що поважає безперечні цінності футболу та спорту взагалі. Нам потрібна змагальність, а не прямі путівки до турніру через старі заслуги", — прокоментував цю подію Александр Чеферін.