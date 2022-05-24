УЄФА представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів

24 травня 2022

УЕФА

У фіналі турніру зустрінуться Ліверпуль та Реал.

УЄФА на своєму офіційному сайті представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Реал.

Традиційно на м'ячі зображені зірки, виконані у ртутному кольорі. Головним елементом є напис українською та англійською мовами — "Мир та Peace".

Такий заклик до миру використовують у всіх єврокубкових матчах під егідою УЄФА після повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Франції на стадіоні Стад де Франс. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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