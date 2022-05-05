Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Українець не зміг допомогти своїй команді вийти у фінал турніру.

Учора завершився другий півфінальний матч Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал турніру. У фіналі турніру "вершкові" зіграють проти Ліверпуля, який вибив "Вільярреал".

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

До списку найкращих потрапив українець – Олександр Зінченко, який отримав олценку – 7,21 бала.

Загалом у команду тижня потрапили одразу п'ять гравців Ліверпуля, чотири з Манчестер Сіті та два з Реалу. Жодного гравця Вільярреала не було відзначено.

Нагадаємо, українець вийшов на заміну на 73-й хвилині зустрічі проти Реала, після чого відіграв до фінального свистка додаткового часу.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Франції.