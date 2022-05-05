Всі голи матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів-2021/22

Представляємо до вашої уваги відео всіх забитих м'ячів, які припали на поєдинки-відповіді 1/2 фіналу цьогорічного розіграшу ЛЧ.

Завершилися матчі-відповіді в рамках півфіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, за підсумками яких ми дізналися імена фіналістів, що розіграють між собою "вухатий" трофей.

Так, виїзна перемога над Вільяррелом у результативному матчі закріпила успіх Ліверпуля (3:2), здобутий на Енфілді у першій зустрічі, тоді як мадридський Реал зробив традиційний для себе камбек на Сантьяго Бернабеу та залишив Манчестер Сіті без фіналу Ліги чемпіонів (3:1). .

Дивіться відео всіх голів, які забивалися у півфінальних матчах-відповідях ЛЧ на Football.ua.

Відео всіх голів матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів-2021/22:

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22 між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться 28 травня о 22:00.