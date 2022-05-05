Лунін — четвертий українець, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

05 травня 2022

АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES

У фіналі цього сезону Реал зіграє з Ліверпулем.

Учора мадридський Реал обіграв Манчестер Сіті з рахунком 3:1 у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і вперше з 2018 року зміг вийти у фінал турніру.

Таким чином, воротар "вершкових" Андрій Лунін став четвертим українцем, який зміг дістатися фіналу Ліги чемпіонів. Проте у єврокубкових матчах він участі не брав.

До Луніна у фінал турніру виходили Андрій Шевченко (2003, 2005, 2008), Анатолій Тимощук (2010, 2012 та 2013), а також Олександр Зінченко (2021).

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Ліверпуля, що пройшов Вільярреал. Гра відбудеться 28 травня у Парижі.

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