Алаба ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

28 квітня 2022

Давід Алаба (зліва), Getty Images

У австрійського футболіста м'язове ушкодження.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі іспанської Ла Ліги, а також ризикує пропустити півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Про це повідомляє Madrid Xtra із посиланням на журналіста Мельхора Руїза.

За інформацією джерела, у 29-річного австрійця проблеми з м'язом стегна. З цієї причини його замінили у перерві першого матчу проти "городян" (3:4).

Терміни його відновлення не вказуються, але передбачається, що він пропустить матч із Еспаньолом (30 квітня), а також навряд чи зіграє проти Манчестер Сіті – 4 травня.

Цього сезону Алаба провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав чотири асисти.

команди
статті на тему:
Карім Бензема, Getty Images 27 апреля 2022 Бензема: На Бернабеу Реал збирається створити щось надзвичайне
Вінісіус Жуніор, Getty Images 27 апреля 2022 Вінісіус: Реал не радий поразці, але на Бернабеу нам дуже допомагають уболівальники
олександр зінченко, getty images 27 апреля 2022 Зінченко: На нас очікує дуже цікавий матч-відповідь проти Реалу
Манчестер Сіті - Реал, getty images 27 апреля 2022 Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу
  Rambler's Top100