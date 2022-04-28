Алаба ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

У австрійського футболіста м'язове ушкодження.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі іспанської Ла Ліги, а також ризикує пропустити півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Про це повідомляє Madrid Xtra із посиланням на журналіста Мельхора Руїза.

За інформацією джерела, у 29-річного австрійця проблеми з м'язом стегна. З цієї причини його замінили у перерві першого матчу проти "городян" (3:4).

Терміни його відновлення не вказуються, але передбачається, що він пропустить матч із Еспаньолом (30 квітня), а також навряд чи зіграє проти Манчестер Сіті – 4 травня.

Цього сезону Алаба провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав чотири асисти.