Клопп: Вивчив Вільярреал ретельніше і був дуже вражений

Наставник "червоних" поділився своїми думками перед грою із Вільярреалом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував майбутній поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

"Ми ретельно проаналізували гру суперника. Я й раніше з великою повагою ставився до Уная Емері та Вільярреалу, але зараз вивчив цю команду ретельніше і був дуже вражений.

Емері — це тренер, який одержимий дрібницями. Різні варіанти пресингу, різна реакція ті чи інші ситуації. Це фахівець світового рівня, який блискуче виконує свою роботу.

Сьогодні не варто говорити про інші турніри, тому що ми зосереджені на Вільярреалі та півфіналі Ліги чемпіонів. Це особливий, божевільний, неймовірно важливий матч.

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Безліч тренерів і гравців працює в поті чола все життя, але навіть близько не підбирається до такої гри. Тож ми маємо цінувати цю можливість та отримати від футболу задоволення.

У матчі будуть моменти, коли нам доведеться непросто, і це знаю. Нервувати не варто, бо й ми завдамо супернику труднощів. Битимемося за позитивний результат вдома, а потім з тим самим настроєм зіграємо в Іспанії, тому що це протистояння означає для нас все", - наводить слова Клоппа прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Вільярреал пройде у середу, 27 квітня на Енфілді. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.