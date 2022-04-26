Емері: На Вільярреал чекає захоплююче протистояння проти Ліверпуля

Фахівець висловився перед матчем ЛЧ.

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері прокоментував поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Щоб досягти чогось важливого, потрібно обігравати переможців. Перемога над Ювентусом у 1/8 фіналу зарядила нас впевненістю.

У півфіналі намагатимемося створювати умови, щоб у нас були шанси. Ліверпуль — класна команда, як і Бенфіка. На нас чекає захоплююче протистояння", — сказав Емері.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Вільярреал пройде у середу, 27 квітня на Енфілді. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.