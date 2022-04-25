Ван Дейк — про зустрічі з Вільярреалом: Ліверпуль фаворит? У жодному разі!

Гравець Ліверпуля прокоментував прийдешній матч Ліги чемпіонів.

Англійський Ліверпуль в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА буде приймати іспанський Вільярреал на Енфілді.

Центральний захисник "червоних" Вірджил Ван Дейк за кілька днів до початку першої гри оцінив гру команди-суперників.

"Буде дуже напружена гра. Буде дуже важко, тому що Вільярреал — складний суперник. Певна річ, що ми бачили їхні ігри проти мюнхенської Баварії. Вони — фантастичні команди в обороні. Їхні гравці наполегливо працюють, мають великий досвід і, перш за все, грають як колектив.

Центральні захисники Вільярреалу неймовірні. Рауль Альбіоль і Пау Торрес. Вони дуже досвідчені та фантастично грають разом. Окрім того, в центрі поля вони мають Дані Парехо, а в атаці я б підкреслив їхню швидкість.

Джерард Морено, якщо він буде грати, дуже швидкий і може нас усіх здивувати. Про Данджуму ми багато знаємо ще з часів його виступів у Борнмуті. Це буде дуже складний матч, але це півфінал Ліги чемпіонів. Ми знали, що тут буде нелегко.

Ми усвідомлюємо складність цих ігор і цих суперників. Виїзд до Іспанії буде дуже важким, і ми очікуємо, що обидві гри будуть дуже інтенсивними. Ми дуже добре підготувалися, щоб спробувати вигризти нічию і вийти до фіналу.

Ми фаворити? У жодному разі! Це балачки преси, до яких ми вважаємо за потрібне не дослухатися взагалі. Ми не слухаємо, коли нам кажуть, що ми фаворити. Ми будемо грати в цю середу, спробуємо перемогти і, якщо зможемо, потім вийдемо до фіналу", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Вільярреал відбудеться 27 квітня, о 22:00 за київським часом.