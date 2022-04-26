Клопп: Емері — справжній король кубкових матчів

Фахівець з повагою відноситься до суперника.

Головний тренер Ліверпуля Ювген Клопп прокоментував гру проти Вільярреала, яка пройде в рамках 1/2 фіналу ЛЧ.

"Мені вдалося подивитися лише шматочки з попередніх матчів Вільяреала, але команда, яка пройшла Ювентус та Баварію, заслуговує на грати у півфіналі Ліги чемпіонів.

Більше того, я поважаю їх тренера. Унаї Емері – справжній король кубкових матчів. Просто неймовірно, чого він зміг досягти", — розповів Клопп.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Вільярреал пройде у середу, 27 квітня на Енфілді. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.