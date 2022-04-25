Ліверпуль — Вільярреал: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція півфінальної зустрічі Лігі чемпіонів.

У рамках другого півфінального матчу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі зіграє проти іспанського Вільяреала.

Гра відбудеться на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок – о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Щоб пройти в півфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру підопічні Юргена Клоппа обіграли міланський Інтер та Бенфіку, а команда Унаї Емері була сильніша за Ювентус і мюнхенську Баварію.

Між собою Ліверпуль і Вільярреал зіграли лише два поєдинки і кожна з команд записала в свій актив по одній перемозі. Проте статистика забитих та пропущених м'ячів на користь "червоних" – 3:1. Ці дві зустрічі відбулися у 2016 році у рамках півфіналу Ліги Європи.

Раніше Football.ua розглянув глибокий підтекст протистояннь між учасниками півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА.