Ліверпуль — Вільярреал: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

25 апреля 2022

Ліверпуль – Вільярреал, Getty Images

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція півфінальної зустрічі Лігі чемпіонів.

У рамках другого півфінального матчу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі зіграє проти іспанського Вільяреала.

Гра відбудеться на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок – о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Щоб пройти в півфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру підопічні Юргена Клоппа обіграли міланський Інтер та Бенфіку, а команда Унаї Емері була сильніша за Ювентус і мюнхенську Баварію.

Між собою Ліверпуль і Вільярреал зіграли лише два поєдинки і кожна з команд записала в свій актив по одній перемозі. Проте статистика забитих та пропущених м'ячів на користь "червоних" – 3:1. Ці дві зустрічі відбулися у 2016 році у рамках півфіналу Ліги Європи.

Раніше Football.ua розглянув глибокий підтекст протистояннь між учасниками півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА.

Команды
статьи по теме:
Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу 13 апреля 2022 Баварія — Вільярреал 1:1 Відео голів та огляд матчу
Вірджил Ван Дейк, Getty Images 25 апреля 2022 Ван Дейк — про зустрічі з Вільярреалом: Ліверпуль фаворит? У жодному разі!
Юрген Клопп, Getty Images 14 апреля 2022 Клопп: Вільярреал — наш наступний суперник. Це жорстко, дуже жорстко
Ліверпуль — Вільярреал, Getty Images 25 апреля 2022 Ліверпуль — Вільярреал: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ліверпуль — Евертон, Getty Images 25 апреля 2022 Ліверпуль — Евертон 2:0 Відео голів та огляд матчу
Getty Images 25 апреля 2022 Ліверпуль може стати першим клубом АПЛ зі спонсорським контрактом із криптобіржею
  Rambler's Top100