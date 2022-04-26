Каземіро пропустить матч проти Манчестер Сіті

Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям гравця.

Півзахисник мадридського Реала Каземіро не зможе допомогти своїй команді у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє Madrid Xtra із посиланням на журналіста Дані Гаррідо.

За інформацією джерела, 30-річний бразилець ще не повністю відновився після травми і тренерський штаб не ризикуватиме здоров'ям футболіста.

Цього сезону Каземіро провів 42 матчі, в яких забив один гол і віддав чотири асисти.

Нагадаємо, перший півфінальний матч між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.