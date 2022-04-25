Манчестер Сіті — Реал: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція півфінальної зустрічі Лігі чемпіонів.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі зіграє проти мадридського Реалу.

Гра відбудеться на стадіоні Етіхад у Манчестері. Початок – о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Щоб дістатися півфіналу Ліги чемпіонів "городяни" на своєму шляху обіграли Спортинг та Атлетико, а "вершкові" пройшли через ПСЖ та Челсі.

Між собою Манчестер Сіті та Реал зіграли вісім поєдинків. У кожної команди по три перемоги та по 12 забитих м'ячів. Що цікаво – найбільші перемоги у очному протистоянні також значатимуться з однаковим рахунком 4:1.

Раніше Football.ua розглянув глибокий підтекст протистояннь між учасниками півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА.