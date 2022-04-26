Вальверде: Ти зобов'язаний вигравати все, якщо граєш у формі Реала

Футболіст оцінив майбутній матч в ЛЧ.

В рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті.

Півзахисник "королівського клубу" Феде Вальверде прокоментував майбутній поєдинок.

"У таких матчах багато залежить від нервів та голови. У Реалі ми готові опинятися в хороших і не найкращих ситуаціях.

У нас є характер, а молодь робить свій вагомий внесок, у тому числі завдяки досвідченим гравцям. Ти зобов'язаний вигравати все, якщо граєш у формі Реала. Але Манчестер Сіті — чудовий клуб", — сказав Вальверде.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 26 квітня о 22:00 за київським часом. За оналайн-трансляцією поєдинку можна слідкувати на Football.ua.