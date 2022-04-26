Родрі: Думаю, ми кращі за Реал, але мусимо показати це на полі

Іспанський хавбек поділився думками про майбутній матч з Реалом.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"Нам доведеться трішки терпіти. Не можна очікувати, що ти 90 хвилин лише атакуватимеш, також треба захищатись і бути обережними. Ми мусимо іноді оборонятись та терпіти. Це частина футболу у Лізі чемпіонів, і у минулі роки ми засвоїли подібні уроки.

Ми стали набагато кращими. Ми маємо бути спокійними, психологічно стійкими у важкі миті і показати наш футбол. Думаю, ми кращі, але мусимо показати це на полі", - наводить слова Родрі Manchester Evening News.

Нагадаємо, перший півфінальний матч між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.