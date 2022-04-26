Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Напередодні

Football.ua представляє анонс першого півфінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22.

Манчестер Сіті зійдеться у очному протистоянні з мадридським Реалом у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22.

Вівторок, 26 квітня, 22:00. Етіхад, Манчестер. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Минулого сезону Манчестер Сіті мав ідеальну можливість нарешті виграти Лігу чемпіонів при Хосепі Гвардіолі, проте "містяни" у фінальному матчі поступилися Томасу Тухелю та його лондонському Челсі і відклали свою заповітну мрію як мінімум на рік. Але й у цій кампанії на шляху до фіналу Сіті ще потрібно пройти не просто топового суперника, а 13-кратного клубного чемпіона Європи, який вміє здобувати результат у Лізі чемпіонів навіть у тих моментах, коли суперник, здавалося б, по грі виглядає значно краще.

Манчестер Сіті — команда, яка вже точно не потребує представлення. Чинний чемпіон Англії, який і цього сезону має всі шанси захистити своє чемпіонство, хоча не забуваємо, що Ліверпуль, ще один півфіналіст ЛЧ, відстає від "містян" всього на одне очко в турнірній таблиці АПЛ. Якщо розглядати в цілому, то, звичайно, Сіті підходить до майбутнього матчу з Реалом як фаворит, проте не можна не відзначити наявні кадрові проблеми в команді Хосепа Гвардіоли на флангах оборони. Особисто головний тренер манчестерського гранду на прес-конференції заявив, що зустріч ризикує пропустити Кайл Вокер, тоді як Жоау Канселу відбуває дискваліфікацію. Цілком напевно це означає, що на полі зліва з'явиться українець Олександр Зінченко, а ось на правому фланзі, якщо Вокер таки не зможе зіграти, тренерському штабу Сіті доведеться поламати голову.

Реал Мадрид, у свою чергу, під час плей-офф Ліги чемпіонів уже встиг пережити аж два протистояння, гідних фіналу найпрестижнішого клубного єврокубку. Поки Манчестер Сіті мучився з надоборонним мадридським Атлетіко і впевнено розбирався з лісабонським Спортінгом, підопічні Карло Анчелотті в драматичному стилі проходили спочатку через Парі Сен-Жермен, а потім — через чинного володаря ЛЧ — лондонський Челсі.

Напевно, варто визнати, що поєдинки Реала у цьому плей-офф Ліги чемпіонів були найкращими з погляду інтриги, а одним із головних чарівників цієї самої інтриги став нападник Карім Бензема. Зірковий француз одноосібно вибив із турніру ПСЖ, а потім практично сам зробив це ж саме і з Челсі, причому в обох випадках Реал не був кращою командою на полі. Що ж, до чемпіонства Іспанії "вершковим" залишилося набрати лише одне очко в п'яти матчах, тому мадридці можуть повністю зосередитися на Лізі чемпіонів. А ми, у свою чергу, очікуємо на чергову яскраву битву з інтригуючим результатом, в якій навряд чи все вирішиться в першому матчі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,47, тоді як потенційний успіх Реалу оцінюється показником 7,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Канселу, Менді — Азар, Маріано Діас, Йович

Під питанням: Вокер, Стоунз — Алаба, Каземіро

Очні зустрічі

Поточна форма

Коментарі перед матчем

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Є історія, її не змінити, але футбол — це гра з м'ячем 11 на 11. Багато хороших команд уже вибули, колись ми теж не дійдемо до цієї стадії. Я сказав гравцям насолоджуватися моментом , тому що це честь. Звичайно, всі хочуть вийти у фінал, але не можна недооцінювати роботу, яку ми зробили, щоб знову бути тут".

Карло Анчелотті, головний тренер Реалу Мадрид:

"Камавінга може грати зі старту, але цілком очевидно, що при виході на заміну він додає енергії команді. Коли інтенсивність знижується, свіжі Камавінга, Родріго та Вальверде можуть допомогти тобі змінити гру за допомогою тієї енергії , яку вони додають".

прогноз 2:1

Микита Євтушенко, Football.ua