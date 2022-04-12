Вільярреал сенсаційно вибив Баварію з Ліги чемпіонів

12 апреля 2022

Баварія — Вільярреал, Getty Images

Колектив Юліана Нагельсманна втратив перевагу за рахунком наприкінці матчу-відповіді на власному полі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Баварія — Вільярреал 1:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Левандовські, 52 — Чуквезе, 88

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес (Девіс, 86) — Сане, Кімміх, Горецка, Коман — Мусіала (Гнабрі, 82), Мюллер — Левандовські.

Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо (Ор’є, 90+3), Капу, Коклен (Чуквезе, 84) — Ж. Морено, Данжума (Педраса, 84), Ло Чельсо.

Попередження: Левандовські — Фойт, Ло Чельсо.
Команды
  Rambler's Top100