лента новостей

23:57

Вільярреал сенсаційно вибив Баварію з Ліги чемпіонів

21:25

Канте вийде у старті Челсі на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Реалу

20:56

Горецка та Сане зіграють із перших хвилин проти Вільярреала

08:00

Реал — Челсі. Напередодні

07:45

Баварія — Вільярреал. Напередодні

00:28

УЄФА покарав Атлетіко за нацистські вітання фанатів

23:59

Нойер: З Баварією не можна жартувати після поразки у першому матчі

20:59

Нагельсманн: Нам не можна давати Вільяреалу час знайти свій ритм

20:20

Емері: Ми маємо проявити повагу до Баварії

19:59

Анчелотті: Не забуватимемо, що Челсі — чинний переможець Ліги чемпіонів