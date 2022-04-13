Реал Мадрид зіпсував неймовірний камбек Челсі та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Підопічні Карло Анчелотті, поступаючись з рахунком 0:3, змогли уникнути провалу на Сантьяго Бернабеу за підсумками овертаймів.

Завершився чвертьфінальний поєдинок-відповідь Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу між мадридським Реалом і лондонським Челсі, який подарував уболівальникам по-справжньому вогняні емоції.

Колектив Томаса Тухеля поступився "вершковим" у першій домашній зустрічі з рахунком 1:3, тому мав зробити щось схоже на подвиг і відіграти як мінімум два м'ячі, щоб зберегти шанси на вихід у півфінал турніру.

Під час зустрічі гравці мадридського Реала були жахливі в обороні, чим успішно користувалися лондонці, які знову мали помітну перевагу над суперником у контролі м'яча та кількості створених моментів.

Цю більшу кількість моментів біля воріт Реала гравцям Челсі вдалося перетворити на забиті м'ячі. І не просто перетворити, а подарувати неймовірний камбек і зробити гучну заявку на вихід у наступну стадію ЛЧ.

Проте, програючи з рахунком 0:3, "вершкові" не збиралися здаватися. На 80-й хвилині спрацювала заміна Карло Анчелотті, коли Родріго, що вийшов з лави запасних двома хвилинами раніше, відповів на голи Маунта, Рюдігера і Вернера та перевів гру в додатковий час.

Вже в овертаймах, на 96-й хвилині, знову спрацювала атакуюча зв'язка "вершкових" Бензема-Вінісіус — бразилець асистував французькому герою першого матчу, який у підсумку став героєм всього протистояння проти Челсі.

Гол Бензема нехай і не допоміг Реалу уникнути домашньої поразки від Челсі, проте рахунок 2:3 дозволив "вершковим" насилу пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів. Челсі залишається подякувати за непогану спробу та характер, але цього сезону у нас буде новий володар Ліги чемпіонів.

Реал – Челсі 2:3 (перший матч — 3:1)

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо (Лукас Васкес, 88), Алаба, Менді (Марсело, 78) – Модрич, Каземіро (Родріго, 78), Кроос (Камавінга, 73) – Вальверде, Бензема, Вінісіус (Себальос, 115)

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Рюдігер, Алонсо – Ковачич (Жоржиньо, 105), Лофтус-Чік (Сауль, 105), Канте (Зієш, 100) – Маунт, Хавертц, Вернер (Пулішич, 83)

Попередження: Бензема, Вальверде, Камавінга – Джеймс, Зієш, Хавертц