Фонте: Будем бороться с Челси изо всех сил

22 февраля 2022

Жозе Фонте, Getty Images

Португалец высказался перед матчем в ЛЧ.

Защитник французского Лилля Жозе Фонте прокомментировал матч против лондонского Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас амбициозный коллектив. Пока мы выглядели в Лиге чемпионов очень хорошо. Не хотим останавливаться на достигнутом и будем бороться изо всех сил.

Матч против лондонского Челси будет очень тяжелый, но мы настроены позитивно", — сказал Фонте.

Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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