Менди — о матче против Лилля: Нельзя сказать, что Челси повезло со жребием

Лилль — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло с жребием.

Да, в этом чемпионате Франции у Лилля порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов Лилль выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата", — сказал Менди.

Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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