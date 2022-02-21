Менди — о матче против Лилля: Нельзя сказать, что Челси повезло со жребием

21 февраля 2022

Эдуар Менди, Getty Images

Кипер пообщался с прессой накануне игры.

Вратарь лондонского Челси Эдуар Менди прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лилля.

"На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. Лилль занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. Лилль показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами как Севилья и Зальцбург.

Лилль — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло с жребием.

Да, в этом чемпионате Франции у Лилля порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов Лилль выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата", — сказал Менди.

Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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