Менди — о матче против Лилля: Нельзя сказать, что Челси повезло со жребием

Вратарь лондонского Челси Эдуар Менди прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лилля.
"На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. Лилль занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. Лилль показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами как Севилья и Зальцбург.
Лилль — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло с жребием.
Да, в этом чемпионате Франции у Лилля порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов Лилль выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата", — сказал Менди.
Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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