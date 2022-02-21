Тренер Лилля: Мы хорошо подготовились к битве с Челси, но теперь нужно ее провести

Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с Челси, но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал", — сказал специалист.

Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.