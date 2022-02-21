Тренер Лилля: Мы хорошо подготовились к битве с Челси, но теперь нужно ее провести

Главный тренер Лилля Жослен Гурвеннек оценил перспективы своей команды в матче против Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков. Завтра нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание.
Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с Челси, но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал", — сказал специалист.
Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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