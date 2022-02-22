Челси — Лилль. Накануне

Челси в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на своем поле против Лилля.
Челси — Лилль
Вторник, 22 февраля, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встреч — Хесус Хиль Мансано (Испания).
Челси подходит к матчу в не самой лучшей форме, несмотря на успешные результаты в последних играх. Команда Томаса Тухеля недавно успела выиграть Клубный чемпионат мира, а после этого с большим трудом одолела Кристал Пэлас благодаря позднему голу. Дела в чемпионате идут нормальным ходом, но уверенности игра команды не вселяет.
Челси в рамках группового этапа Лиги чемпионов противостоял Ювентусу, Зениту и Мальме. Лондонцы заняли второе место в своем квартете, но все равно остались довольны результатом жеребьевки — Лилль самый приятный вариант из тех, что были. Однако расслабляться вовсе не стоит — французы сделают все, чтобы войти в историю.
Лилль, в свою очередь, также пребывает не в лучшей форме, а дела в чемпионате Франции идут крайне неудачно. "Доги" находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Лиги 1. В прошлом матче Лилль принимал на своем поле аутсайдера чемпионата Мец — игра завершилась без забитых голов.
Лилль занял первое место в группе Лиги чемпионов, где также выступали Севилья, Вольфсбург и РБ Зальцбург.
Тренерский штаб французской команды не сможет рассчитывать на Карнезиса, а также под вопросом участие Гомеса. У Челси точно не будет Джеймса и Чилвелла, также пропустить игру могут Аспиликуэта, Маунт и Хадсон-Одои.
Ориентировочные составы:
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Зийех, Вернер, Пулишич
Лилль: Жардим — Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон — Веа, Андре, Шека, Бамба — Йилмаз, Дэйвид
Не сыграют: Джеймс, Чилвелл — Карнезис
Под вопросом: Аспиликуэта, Маунт, Хадсон-Одои — Гомес
Интересные факты:
Челси не проиграли в 17 из последних 19 матчей (Лига чемпионов).
Лилль выиграл последние 3 матча (Лига чемпионов).
Тренеры говорят:
Томас Тухель, Челси.
"Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. Лилль подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме".
Жослен Гурвеннек, Лилль.
"В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков. Завтра нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание".
прогноз 2:0