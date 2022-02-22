Челси — Лилль. Накануне

Предлагаем вам анонс матча Лиги чемпионов.

Челси в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на своем поле против Лилля.

Челси — Лилль

Вторник, 22 февраля, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встреч — Хесус Хиль Мансано (Испания).

Челси подходит к матчу в не самой лучшей форме, несмотря на успешные результаты в последних играх. Команда Томаса Тухеля недавно успела выиграть Клубный чемпионат мира, а после этого с большим трудом одолела Кристал Пэлас благодаря позднему голу. Дела в чемпионате идут нормальным ходом, но уверенности игра команды не вселяет.

Челси в рамках группового этапа Лиги чемпионов противостоял Ювентусу, Зениту и Мальме. Лондонцы заняли второе место в своем квартете, но все равно остались довольны результатом жеребьевки — Лилль самый приятный вариант из тех, что были. Однако расслабляться вовсе не стоит — французы сделают все, чтобы войти в историю.

Лилль, в свою очередь, также пребывает не в лучшей форме, а дела в чемпионате Франции идут крайне неудачно. "Доги" находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Лиги 1. В прошлом матче Лилль принимал на своем поле аутсайдера чемпионата Мец — игра завершилась без забитых голов.

Лилль занял первое место в группе Лиги чемпионов, где также выступали Севилья, Вольфсбург и РБ Зальцбург.

Тренерский штаб французской команды не сможет рассчитывать на Карнезиса, а также под вопросом участие Гомеса. У Челси точно не будет Джеймса и Чилвелла, также пропустить игру могут Аспиликуэта, Маунт и Хадсон-Одои.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Зийех, Вернер, Пулишич

Лилль: Жардим — Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон — Веа, Андре, Шека, Бамба — Йилмаз, Дэйвид

Не сыграют: Джеймс, Чилвелл — Карнезис

Под вопросом: Аспиликуэта, Маунт, Хадсон-Одои — Гомес

Интересные факты:

Челси не проиграли в 17 из последних 19 матчей (Лига чемпионов).

Лилль выиграл последние 3 матча (Лига чемпионов).

Тренеры говорят:

Томас Тухель, Челси.

"Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. Лилль подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме".

Жослен Гурвеннек, Лилль.

"В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков. Завтра нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание".