Тухель: Челси с уважением относится к игре, уважает соперника и готовится к поединку в обычном режиме

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лилля.

"Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один в один, дисциплинированно действуют с мячом. Лилль подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

Есть уже целая история с тем, что у нападающих в Челси возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, Челси — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам.

Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола", — сказал Тухель.

Матч Челси — Лилль состоится 22 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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