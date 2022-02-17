Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.
Благодаря единственному голу от французского форварда на последних минутах парижане вырвали победу над Реалом.
Отметим, что на награду претендовали также вингер Манчестер Сити Бернарду Силва (2 место), Вирджил ван Дейк (3 место), Мохамед Камара (4 место).
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