Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

17 февраля 2022

Мбаппе забивает Реалу, Getty Images

Футболист стал главным творцом победы ПСЖ в матче с Реалом.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

Благодаря единственному голу от французского форварда на последних минутах парижане вырвали победу над Реалом.

Отметим, что на награду претендовали также вингер Манчестер Сити Бернарду Силва (2 место), Вирджил ван Дейк (3 место), Мохамед Камара (4 место).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Килиан Мбаппе, Getty Images 16 февраля 2022 Данилу: Мбаппе лучший в мире футболист на данный момент
Килиан Мбаппе (в центре) против матча против Реала, Getty Images 17 февраля 2022 Мбаппе претендует на звание Лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе, Getty Images 16 февраля 2022 Мбаппе: Мне не нужно обыгрывать Реал для того, чтобы понять, что я нахожусь в одной из лучших команд мира
Маурисио Почеттино, Getty Images 16 февраля 2022 Почеттино: Наслаждались голом Мбаппе от силы секунды три — потом в голову пришла мысль об ответном матче
Килиан Мбаппе, Getty Images 17 февраля 2022 ПСЖ пока не удается убедить Мбаппе продлить контракт
Килиан Мбаппе, Getty Images 17 февраля 2022 ПСЖ предложит Мбаппе миллион фунтов в неделю
Килиан Мбаппе, Getty Images 17 февраля 2022 Тебас: Переход Мбаппе стал бы лучшим событием для Ла Лиги
  Rambler's Top100