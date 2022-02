Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

Благодаря единственному голу от французского форварда на последних минутах парижане вырвали победу над Реалом.

