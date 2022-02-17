Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Футболист стал главным творцом победы ПСЖ в матче с Реалом.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов.

Благодаря единственному голу от французского форварда на последних минутах парижане вырвали победу над Реалом.

🥇 Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022

Отметим, что на награду претендовали также вингер Манчестер Сити Бернарду Силва (2 место), Вирджил ван Дейк (3 место), Мохамед Камара (4 место).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.