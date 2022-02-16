Данилу: Мбаппе лучший в мире футболист на данный момент

Португалец высказался об игре против Реала.

Полузащитник ПСЖ Данилу Перейра прокомментировал победу над Реалом в первом матче 1/8 финала ЛЧ, выделив игру Килиана Мбаппе.

"Я горжусь тем, что в таком важном матче против большой команды мы сумели добыть победу. Я всегда говорю, что победа в домашней игре намного важнее, чем в гостях.

Первая половина игры удалась, но мы не были нацелены на ворота так, как во второй. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности, постоянно прессинговали и забили гол.

Что я могу сказать про Мбаппе? Это уникальный футболист, ему нет равных Мбаппе лучший в мире футболист на данный момент по моему мнению", — цитирует Перейрау GFFN.

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