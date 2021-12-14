Серхио Рамос — о встрече ПСЖ с Реалом: Судьба капризна

Защитник парижан прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, где со второй попытки определились все пары первого раунда плей-офф.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос прокомментировал результаты жребия, по итогам которого его команде предстоит встретиться с мадридским Реалом, за который испанец выступал на протяжении шестнадцати лет.

"Я бы хотел избежать встречи с Реалом. Тем не менее, возвращение на Сантьяго Бернабеу — повод для радости. Из-за коронавируса я не смог полноценно попрощаться с этим клубом.

Судьба капризна. Все знают, как я люблю Реал, но за ПСЖ я буду биться насмерть. Теперь я игрок другого клуба и сделаю все возможное, чтобы моя команда прошла дальше", — приводит слова 35-летнего футболиста Marca.

Первый матч между ПСЖ и Реалом состоится 15 февраля, а ответный — 9 марта.

Полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов доступно по этой ссылке.