Нагельсманн: Зальцбург — отвратительный соперник

Представители Баварии прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Из-за путаницы во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Баварии пришлось дважды ждать соперника. Итогом и соперником все остались довольны, но недооценивать РБ Зальцбург никто не намерен.

Юлиан Нагельсманн (главный тренер): "От ошибок не застрахован никто, главное, что была проведена повторная жеребьевка и справедливость восторжествовала. О Зальцбурге могу сказать одно: это отвратительный соперник. Это молодая и "жадная" команда, не признающая авторитетов и играющая в атакующий футбол. Нам придется попотеть".

Оливер Кан (генеральный директор): "Сегодняшняя жеребьевка получилась неординарной. Надеюсь, сами матчи пройдут хорошо. Да, мы считаемся фаворитами, но нам будет противостоять талантливый и амбициозный коллектив".

Мануэль Нойер (вратарь): "Мы хорошо знаем Зальцбург, ведь уже встречались с этим соперником. Они заслужили свой успех, одолев серьезных оппонентов. Да, мы вступаем в это противостояние фаворитами, но не недооцениваем соперника".

Ранее о Баварии поделился своим мнением генеральный директор РБ Зальцбург Штефан Ройтер.