Гендир РБ Зальцбург: Встреча с Баварией — это почти дерби

13 декабря 2021

Штефан Ройтер, фото РБ Зальцбург

Штефан Ройтер прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

РБ Зальцбуррг оказался среди команд, чьи соперники поменялись после повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, и трудно сказать, радоваться австрийцам или огорчаться: вместо Ливерпуля их ждет Бавария.

"После путаницы, которую устроили во время жеребьевки, мы с нетерпением ждем Баварию, – цитирует Твиттер "быков" генерального директора клуба Штефана Ройтера. – Это практически дерби, и мы уже получили огромное количество заявок на билеты. Надеюсь, оба матча оправдают ожидания".

РБ Зальцбург занял второе место в группе G, усупив Лиллю и опередив Севилью и Вольфсбург.

Бавария выиграла все матчи в группе Е у Бенфики, Барселоны и киевского Динамо.

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