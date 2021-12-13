УЕФА проведет заново жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за "технической ошибки"

Новая жеребьевка состоится в 16:00 по киевскому времени.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, которая определила будущие пары соперников.

Однако сама церемония прошла не без курьеза: в пару к Вильярреалу организаторы случайно вытащили шар с Манчестер Юнайтед. Команды играли в одной группе и поэтому не могли встретиться вновь по правилам. Кроме того, во время определения соперника для Атлетико организаторы забыли положить в корзину шар с Манчестер Юнайтед, что напрямую повлияло на итоги жеребьевки.

Клубы, на которых повлияла данная ошибка, включая мадридский Атлетико и Вильярреал, потребовали от УЕФА провести церемонию жеребьевки заново. Данный запрос был удовлетворен, поэтому прошлые результаты жеребьевки отныне являются недействительными.

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В результате розыгрыш был объявлен недействительным и будет полностью повторно проведен в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 по киевскому времени — прим. ред)", — сказано в заявлении УЕФА.

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