Малиновский получил вторую оценку в составе Аталанты за матч против Вильярреала

Авторитетный портал WhoScored оценил игру футболистов в матче Лиги чемпионов.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта на своем поле уступила Вильярреалу (2:3) и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы, пропустив на второе место в группе "желтую субмарину".

В этом противостояний украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле после перерыва, выйдя на замену. В середине второго тайма украинец отметился голом, который стал для него первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

За второй тайм Малиновский сделал четыре удара по воротам (один в створ), 50 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас (88.6%) и совершил одну успешную обводку.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия 28-летнего украинца в 7,8 баллов, что является второй самой лучшей оценкой в составе бергамаской команды. Лучшая оценка в Аталанте досталась форварду Йосипу Иличичу — 8,3 балла. Лучшим игроком матча был признан нападающий Вильярреала Данджума — 8,5 баллов.

Портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,5 баллов, что также является вторым показателем в Аталанте после Иличича, который и вовсе получил самую высокую оценку — 8,1 балла.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Аталанта — Вильярреал.