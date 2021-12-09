Вильярреал вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над Аталантой

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в домашних стенах уступила Вильярреалу.

Вильярреал вышел вперед на третьей минуте матча. После паса от Парехо, Груневелд сумел счет открыть. Под занавес первой половины игры испанский коллектив неожиданно забил второй мяч. Капу получил мяч в штрафной, освободился из под опеки и сильно пробил под перекладину.

Во втором тайме Аталанта со старта пропустила третий мяч. Груневелд в штрафной нашел свободное пространство и отправил мяч в ворота Муссо — 0:3.

На 71 минуте один мяч для Аталанты сумел отыграть Руслан Малиновский. Украинец среагировал на пас от Мехле и издали пробил в нижний левый угол ворот. Счет 2:3 стал благодаря точному удару от Дувана Сапаты на 80 минуте поединка. Больше сил у "бергамасков" не осталось.

Аталанта — Вильярреал 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42

Аталанта – Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

Предупреждения: Альберто Морено (57), Парехо (57), Муриэль (89).