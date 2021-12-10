Аталанта — Вильярреал 2:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта уступила Вильярреалу (2:3).

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда в составе гостей отметился Груневелд, а затем в концовке тайма Капу удвоил преимущество гостей. Совсем тяжело для хозяев стало в начале второго тайма, когда Груневелд оформил дубль. Команда Джан Пьеро Гасперини пыталась исправить положение, но голов в исполнении Малиновского и Сапаты в концовке матча не хватило.

Как итог, Вильярреал занял второе место в группе F и отправился в плей-офф Лиги чемпионов, а Аталанта будет представлена в 1/16 финала Лиги Европы.

Обзор матча:

Аталанта — Вильярреал 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42.

Аталанта: Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

Предупреждения: Альберто Морено (57), Парехо (57), Муриэль (89).