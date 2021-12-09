Малиновский остался в запасе на матч с Вильярреалом

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч с Вильярреалом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский хавбек начнет поединок на скамейке запасных и может усилить команду по ходу встречи.

В текущем сезоне Малиновский провел19 поединков в футболке "черно-синих", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Матч Аталанта – Вильярреал состоится сегодня в Бергамо и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, встречу команд перенесли из-за сильного снегопада в Бергамо.